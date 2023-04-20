Подмосковье 20 апреля 2023, 16:42 Ремонт дорог по национальному проекту начался в Серпухове Минтранс Подмосковья

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Рабочие приступили к укладке нового асфальта на улице Весенней в Серпухове. Ремонт выполняется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В Минтрансе Подмосковья сообщили, что в этом году по национальному проекту в округе отремонтируют более восьми километров покрытия. Сейчас активные работы ведутся на Весенней улице. Это одна из центральных дорог Серпухова, по которой можно проехать к историческому центру и многим туристическим достопримечательностям. Здесь всегда большой трафик, поэтому при ремонте положат особый, более износоустойчивый асфальт.

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Работы по нацпроекту начались также на улице Межевой и в Оболенске на проспекте Биологов. По просьбам жителей будут отремонтированы дороги в деревнях Верхние Велеми, Рыжиково, от Новоселок до Аладьино, а также 2-й Поселковый переулок в городе Серпухове.

Ремонты дорог начались и в других округах региона. Ознакомиться с планами на 2023 год можно на сайте Минтранса.

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