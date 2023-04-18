Подмосковье 18 апреля 2023, 11:25 Ремонт дорог по национальному проекту начался в Мытищах Минтранс Подмосковья

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Ночью специалисты приступили к ремонту асфальта на Олимпийском проспекте в Мытищах. В городском округе стартовала реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В Минтрансе Подмосковья сообщили, что в ночь на 18 апреля рабочие приступили к демонтажу старого покрытия на Олимпийском проспекте. Будет отремонтирован участок на улице Большой Рупасовской и участок кругового движения от улицы Силикатной до выезда на проспект.

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Олимпийский проспект — одна из центральных дорог города. По этому пути жители едут в поликлинику, к детским садам, вокзалам и паркам. Ежедневно здесь проезжают около 30 тысяч автомобилистов, которые почувствуют улучшения после реализации нацпроекта.

Также в Мытищах в этом году отремонтируют улицу Никольскую в поселке Николо-Прозорово и участок дороги вблизи деревни Ларево. Строители обновят покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку.

Ремонты дорог начались и в других округах региона. Ознакомиться с планами на 2023 год можно на сайте Минтранса.

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