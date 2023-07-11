Подмосковье 11 июля 2023, 11:48 Ремонт дорог начался на трех улицах в Солнечногорске

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Дорожные службы Солнечногорска продолжают ремонт дорог. Работы начались на улицах Дзержинского, Прожекторной и Банковской. Асфальт заменят во дворах и на дорогах общего пользования.

Специалисты уже заменили порядка 2,8 тысячи квадратных метров асфальта в рамках первой волны ямочного ремонта и 1,5 тысячи квадратных метров в ходе аварийного ремонта. Всего планируют привести в порядок около 30 тысяч квадратных метров дорог.

Сейчас в округе началась вторая волна ямочного ремонта. Рабочие сначала фрезеруют яму, выравнивая края. После обработки битумной эмульсией они приступают к укладке асфальта.

«Помимо того что мы проводим оцифровку ям своими силами, к тому же делаем подборку из обращений граждан, которые поступают к нам через различные виды источников, уделяя этому также большое внимание», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Евгений Владимирский.

План по ямочному ремонту можно найти на сайте администрации Солнечногорска в разделе «Комфортная среда» — «Ямочный ремонт на 2023 год».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии 20 дорожных участков до конца года.

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