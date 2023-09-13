Подмосковье 13 сентября 2023, 17:38 Ремонт дорог на улицах Железнодорожной и Горького начался в Лобне Минтранс Подмосковья

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Ремонт дорог на двух центральных улицах начался в Лобне. Покрытие заменят на Железнодорожной улице и на улице Горького.

По дорогам можно доехать до Рогачевского шоссе, ж/д станции, учебным, спортивным и другим социальным учреждениям. После завершения работ проезд по этим участкам станет комфортнее для пяти тысяч автомобилистов, проезжающих здесь ежедневно.

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