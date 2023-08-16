Подмосковье 16 августа 2023, 11:27 Ремонт домов проверили на трех улицах в Балашихе по просьбам жителей Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Депутаты городского округа Балашиха провели встречи с жителями трех домов на Советской, Пионерской и Юбилейной улицах. Они проконтролировали работы, выполненные согласно инвестпаспортам.

Депутат округа Александр Бахтин встретился с жителями дома № 14 на Советской улице. На здании закрепили вентиляционный короб, покрасили газовые трубы, восстановили теплоизоляцию центрального отопления и систему вентиляции в подвале.

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Депутат Вячеслав Крылов провел очередную встречу с жителями дома № 1 на Пионерской улице. Они обсудили вопросы содержания дома.

Муниципальный депутат Рустам Фахрисламов оценил качество ремонта 3-го подъезда в доме № 32 на Юбилейной улице. Там также покрасили лавочки и детскую площадку.

Все работы выполнили сотрудники управляющих компаний.

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха Пресс-служба администрации городского округа Балашиха Пресс-служба администрации городского округа Балашиха Пресс-служба администрации городского округа Балашиха Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Система взаимодействия между жителями, управляющими компаниями и депутатами основана на принципе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева — житель всегда прав. Этот подход реализуют по поручению главы городского округа Балашиха, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Сергея Юрова.

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