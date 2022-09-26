Дома на улицах Карла Маркса и Фрунзе отремонтируют в Королеве к концу года | 360°

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Дома на улицах Карла Маркса и Фрунзе отремонтируют в Королеве к концу года

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Программа капитального ремонта этого года включила пять домов, расположенных в микрорайоне Подлипки города Королева.  Сейчас объем выполненных работ по этим адресам составляет 65%.

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В план ремонта попали дома № 14, 16 и 18 по улице Фрунзе, а также дома № 7/12 и 13 по улице Карла Маркса. Сейчас здесь идут работы по утеплению фасадов, ремонт кровель и инженерных систем. Все работы строители завершат до конца года.

Подлипки — это небольшой район в Королеве, построенный еще в середине-конце 1930-х годов. Место имеет богатую историю. Инициативная группа жителей ведет работу по включению домов в перечень объектов культурного наследия. На 2023 год в жилом фонде микрорайна запланированы работы по ремонту систем отопления, водоснабжения и водоотведения.

Московской области реализуется самая масштабная программа в России по капитальному ремонту. В нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года.

ЖКХ

Королев

Ремонтные работы

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