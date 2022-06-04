Ремонт дома, пострадавшего от взрыва в Ногинске, закончат в сентябре

Часть дома, пострадавшего от взрыва в Ногинске, продолжают отстраивать с нуля по улучшенным современным технологиям.

Сейчас здесь завершены монолитные работы, в данный момент строители заканчивают кладку внешних стен и внутренних перегородок. Во всех квартирах установили стеклопакеты. Кроме того, производится монтаж домовой канализации, а на следующей неделе начнется установка лифтового оборудования.

«Начинаются работы по установке обогревательных приборов. Ведутся работы, чтобы к 1 сентября этот дом был готов», — рассказал заместитель главы Богородского городского округа Анатолий Шуть.

Качество работ и сроки их выполнения находятся на постоянном контроле у администрации городского округа. Свой контроль осуществляют и сами горожане. Обо всех этапах строительства сообщается в общем чате жителей и социальных сетях.

Взрыв газа произошел в доме № 9А на улице 28 Июня в Ногинске утром 8 сентября. Погибли семь человек, еще 22 пострадали. Всех жильцов дома эвакуировали: взрыв задел 24 квартиры, практически полностью уничтожив 17 из них. Разрушились часть внешней стены дома и перекрытия с первого по пятый этаж.