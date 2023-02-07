Подмосковье 07 февраля 2023, 22:27 Ремонт детского сада в Дзержинском завершится весной 2023 года

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Детский сад «Незабудка» в Дзержинском капитально ремонтируют с апреля 2022 года. Работы планируют закончить до 30 апреля этого года. В планах строителей обновить 4,1 тысячи квадратных метров стен и 3,5 тысячи квадратных метров полов.

«По контракту запланировано проведение полного капитального ремонта с заменой штукатурного слоя, выравниванием стен, полов, обустройством теплых полов», — сообщила ведущий специалист по закупкам детсада Марина Дели.

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В дошкольном учреждении установят новые системы вентиляции, отопления, водоснабжения и пожарной сигнализации. Замене подлежат окна и витражи, фасад сделают вентилируемым. На данный момент крышу здания уже отремонтировали.

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Сейчас ведется черновая отделка помещений детского сада, установка утепляющих элементов для окон, монтаж теплых полов и прокладка электрокабелей.

«Оконные откосы во всем здании будут теплые, полы в помещениях первого этажа — с подогревом за счет теплоносителя от общей сети теплоснабжения", — пояснил представитель генподрядчика Сергей Васильев.

По его словам, в раздевалках установят электрический подогрев для просушивания одежды.

Здание построено в 1980 году. С того времени нормативы СанПиНа в пищеблоках изменились.

«В соответствии с требуемым будут выделены холодная зона, горячая зона, зона приготовления, цеха мясной и овощной, моечная зона. Будет произведена гидроизоляция полов, стены облицуют плиткой», — пояснила Марина Дели.

Территорию вокруг объекта также обустроят. По периметру установят уличные фонари, отремонтируют дорожки, тротуары и детские площадки. В таких зонах положат мягкое покрытие.

Стоимость работ оценили в 234 миллиона рублей. Средства выделили из бюджета Московской области, часть ремонта оплатит муниципалитет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с жителями Пушкинского о ремонте школ и спортивных комплексов, реновации и модернизации ЖКХ. По его словам, в этом году регион модернизирует порядка 65 учебных заведений.

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