Подмосковье 18 ноября 2022, 16:47 Ремонт детского сада №8 в Подольске завершится весной 2023 года

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Капитальный ремонт детского сада № 8 «Теремок» продолжается в Подольске. К весне здание полностью обновят и снаружи, и внутри.

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Сейчас строители работают над фасадом здания, который станет ярким и современным. Внутри происходит укладка керамической плитки на пол и стены, монтаж каркасов для технических коробов, обустройство пожарной лестницы и дверей. Штукатуры выполняют чистовую отделку комнат. Капремонт детского сада «Теремок» будет завершен весной следующего года.

Работы на улице Чехова в Подольске продолжаются под контролем Управления технического надзора капитального ремонта. Эта организация подконтрольна региональному МинЖКХ.

«Наблюдение за ходом ремонтных работ специалистами компании „УТНКР“ гарантирует, что подрядчик будет соблюдать все технологические процессы. Также это гарантирует соответствие объемов работ утвержденной смете и качество материалов», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В 2023 году в Подмосковье будут отремонтированы еще 96 школ и детских садов, на что в проекте бюджета предусмотрено 16,6 миллиарда рублей. По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе продолжат строить новые объекты для детей - на это запланировано 39,6 миллиарда рублей.

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