Ремонт детского сада №5 начали в Дедовске

Ремонтные работы уже начались. Согласно дизайн-проекту, в оформлении помещения используют небесно-голубой, ярко-оранжевый и изумрудно-зеленый цвета.

Источник фото: телеканал «360»

«Называется термолайт-система. Теплый, вентилируемый, и он по скорости монтажа минимален», — рассказал о фасадном материале представитель подрядной организации Шарапудин Кайсаров.

В здании садика заменят все инженерные коммуникации, кровлю, сделают новые полы, проведут внутреннюю отделку. Здесь расширят площади помещений, увеличат санузлы. Делают это для того, чтобы эти помещения были доступны для маломобильных людей. А чтобы было теплее, в помещении заменят окна на двухкамерные.

Ремонтируют здание по региональной программе. Свои средства на эти работы выделил и муниципалитет.

«Это здание, безусловно, очень старое, 1965 года постройки, поэтому оно требовало ремонта», — сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

«Мы надеемся, что подрядчик нас не подведет и наши дети пойдут в детский сад 1 сентября», — подчеркнула глава округа.