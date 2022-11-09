Подмосковье 09 ноября 2022, 23:57 Ремонт детского сада «Маргаритка» в Котельниках завершат в декабре

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Капремонта в детском саду ждали больше 50 лет. Здание 1954 года постройки нуждалось в обновлении всех помещений и систем.

Ремонт в детском саду микрорайона Силикат начали летом, но подрядчик оказался недобросовестным. С обязательствами капитально отремонтировать детский сад подрядчик не справился.

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Теперь другая строительная компания работает в две смены. В детском саду поменяли кровлю, окна, в санузлах начали класть плитку. Штукатурные работы сейчас выполнены почти на 100%.

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«Ремонт действительно большой, как вы видите. Здесь меняются полностью все инженерные сети. И фасад, и кровля, и все внутри. Также здесь будет установлено новое технологические оборудование. Полностью будет заменено оборудование во всех группах — шкафчики, кроватки, сантехника», — рассказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

В данный момент строители утепляют фасад. В конце недели начнут устанавливать двери.

Капитальный ремонт проводится в рамках национального проекта «Образование». Завершить работы планируют в середине декабря. А уже после новогодних праздников юные жители Котельников пойдут в обновленный детский сад.