23 апреля 2024, 20:34
Ремонт детских площадок в Мытищах завершат к маю
В городском округе Мытищи идет активный этап подготовки детских игровых площадок к летнему сезону. Теперь узнать о том, когда устранят дефект, можно на ярких наклейках.
Стикеры на детских площадках расскажут, когда завершится ремонт. «Не волнуйтесь, меня скоро починят!» — наклейки с подобными текстами информируют мытищинцев, что о неисправных элементах детских игровых комплексов ответственные люди знают и в запланированные даты мастера приступят к починке.
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По информации от управляющих организаций, во время выездного обследования выявлены поломки на нескольких площадках на улице Терешковой, Щербакова и Летная. Ремонтные работы здесь завершат до 26 апреля.
До 30 апреля устранят дефекты на площадке на улице Юбилейная во дворах домов 37 к.3, 35 к.3, 29 к.2.
Также к маю отремонтируют игровой комплекс в 1-м Рупасовском переулке возле дома 11б и приведут в порядок деревянный паровоз на улице Мира, № 8.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.
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Благоустройство
Мытищи
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