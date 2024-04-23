Подмосковье 23 апреля 2024, 20:34 Ремонт детских площадок в Мытищах завершат к маю пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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В городском округе Мытищи идет активный этап подготовки детских игровых площадок к летнему сезону. Теперь узнать о том, когда устранят дефект, можно на ярких наклейках.

Стикеры на детских площадках расскажут, когда завершится ремонт. «Не волнуйтесь, меня скоро починят!» — наклейки с подобными текстами информируют мытищинцев, что о неисправных элементах детских игровых комплексов ответственные люди знают и в запланированные даты мастера приступят к починке.

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По информации от управляющих организаций, во время выездного обследования выявлены поломки на нескольких площадках на улице Терешковой, Щербакова и Летная. Ремонтные работы здесь завершат до 26 апреля.

До 30 апреля устранят дефекты на площадке на улице Юбилейная во дворах домов 37 к.3, 35 к.3, 29 к.2.

Также к маю отремонтируют игровой комплекс в 1-м Рупасовском переулке возле дома 11б и приведут в порядок деревянный паровоз на улице Мира, № 8.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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