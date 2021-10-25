Ремонт Борисовского шоссе в Серпухове улучшил проезд для 120 тысяч жителей

Важный участок Борисовского шоссе отремонтировали в Серпухове. Это позволило улучшить проезд не менее чем для 120 тысяч жителей. Его обновили по президентскому проекту «Безопасные качественные дороги».

Ремонт охватил участок от съезда с Симферопольского шоссе до железнодорожных путей. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Борисовское шоссе является одним из главных въездов в округ и соединяет центральную часть с интенсивным Симферопольским шоссе Минтранс Подмосковья.

Этот путь ведет к знаковым объектам Серпухова. Например, к мемориалу Великой Отечественной войны и водонапорной башне ватной фабрики братьев Барляевых.

По этой же дороге можно добраться до деревень Палихово и Борисово.

Жители региона могут оценить качество ремонта на портале «Добродел» по ссылке.