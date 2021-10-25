25 октября 2021, 17:50
Ремонт Борисовского шоссе в Серпухове улучшил проезд для 120 тысяч жителей
Минтранс: ремонт участка Борисовского шоссе в Серпухове улучшил проезд для 120 тысяч жителей
Важный участок Борисовского шоссе отремонтировали в Серпухове. Это позволило улучшить проезд не менее чем для 120 тысяч жителей. Его обновили по президентскому проекту «Безопасные качественные дороги».
Ремонт охватил участок от съезда с Симферопольского шоссе до железнодорожных путей. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Борисовское шоссе является одним из главных въездов в округ и соединяет центральную часть с интенсивным Симферопольским шоссе
Минтранс Подмосковья.
Этот путь ведет к знаковым объектам Серпухова. Например, к мемориалу Великой Отечественной войны и водонапорной башне ватной фабрики братьев Барляевых.
По этой же дороге можно добраться до деревень Палихово и Борисово.
Жители региона могут оценить качество ремонта на портале «Добродел» по ссылке.