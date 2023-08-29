Ремонт больницы на улице Кирова в Подольске начнется в этом году | 360°

29 августа 2023, 16:11
Ремонт больницы на улице Кирова в Подольске начнется в этом году
В Подольской больнице на улице Кировал запланирован ремонт. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. К работам по обновлению учреждения планируют приступить уже в этом году.
Министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова сообщила, что в 2023 году году начнется ремонт подвального помещения, который включает также в себя ремонт вентиляции, отопления и другое.
Реклама
Прием заявок на проведение ремонта уже идет и завершится 14 сентября. Начальная цена за контракт составляет 27,4 миллиона рублей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о полном обновлении тяжелого медицинского оборудования к 2024 году. Аналоговые флюорографы, маммографы и рентген-аппараты заменят на цифровые.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Подольск
Больницы
Реклама
Реклама