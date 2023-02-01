Подмосковье 01 февраля 2023, 09:11 Ремонт больницы и центральной поликлиники завершится в Солнечногорске в 2023 году

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Ремонт двух объектов здравоохранения в Солнечногорске планируют завершить в 2023 году. В областной больнице строительные работы закончат уже через три месяца, а центральная поликлиника будет готова к концу года.

Сейчас в центральной поликлинике Солнечногорска строители приступают к работам с системами эвакуации, пожарной сигнализации и видеонаблюдения, меняют окна и монтируют металлокассеты на фасаде здания.

«Важно, что мы не закрыли в целом действующее здание. Прием пациентов идет, [здание] разделили на две части. Соответственно, в первой половине ремонтные работы уже окончатся в апреле, и с мая обновленное крыло уже примет своих пациентов, что даст возможность бесперебойно осуществлять весь процесс», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В соседнем от поликлиники здании областной больницы также проводятся масштабные работы. Сейчас ремонтируют блок, в котором через несколько месяцев откроется отделение нейрохирургии.

«В этом году идет грандиозный проект. Мы хотим расширять отделение реабилитации, для этого нужно место. Поэтому мы некоторые отделения меняем местами. И вот первый этап этого длительного процесса — мы подготавливаем отделение, в котором находилась реабилитация, чтобы туда переехало нейрохирургическое отделение», — рассказала главный врач Солнечногорской областной больницы Лариса Борисова.

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