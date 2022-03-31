Ремонт более 800 участков дорог проведут в Московской области в этом году

В Московской области в этом году отремонтируют более 800 участков дорог общей протяженностью более тысячи километров. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В программу вошли 170 региональных дорог протяженностью 600 километров и 632 муниципальных участка на 456 километров.

Также в итоговый список попало 280 участков дорог, которые жители Московской области выбрали на портале «Добродел». Это более трети от всех запланированных планов.

«Дорожная техника готова к старту работ, текущая экономическая ситуация в стране не отразится на сроках проведения ремонта — к основной программе приступят с наступлением положительных температур в апреле», — заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Работы проведут в два этапа. В первом ремонт проведут на участках из списка, который сформирован администрациями городских округов по предложениям жителей. Второй этап предполагает создание дополнительной программы, куда войдут участки, список по которым пока формируется. Их опубликуют на сайтах министерства и администраций городских округов. Все работы по ремонту дорог планируют завершить к осени.