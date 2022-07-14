Ремонт Богородской гимназии завершится 25 августа
Глава Богородского городского округа Игорь Сухин посетил облагороженную территорию Центра образования № 8, проверил ход ремонта Богородской гимназии и работу центрального МФЦ. Работы на всех трех объектах планируют завершить в этом году.
Дошкольное отделение Центра образования № 8 в Ногинске преобразилось: на территории появились детские площадки, высадили деревья и уложили новый асфальт. Директор Мария Коробицина поделилась: территорию продолжат обновлять. В ближайших планах — высадить цветы. Осталось решить еще одну проблему — с кровли здания течет битум, а за забором остаются навалы мусора, веток и резины. Ситуацию оценил глава городского округа Игорь Сухин. Он предположил, что управляющая компания не решает вопрос, так как не считает это место своей зоной ответственности.
Также Сухин оценил ход ремонта Богородской гимназии. Там планируют обустроить спортплощадку и двор. Завершат работы 25 августа, чтобы ученики смогли начать учебный год в обновленном здании.
Нужно менять облик наших городов, населенных пунктов и потом уже и бизнес приводить к стандартам, которые мы создаем
Игорь Сухин.
С проверкой глава округа побывал в местном центральном МФЦ. Время обслуживание составило в среднем 11,5 минуты, что соответствует региональным стандартам. Офис также планируют привести в порядок: рабочие обновят кровлю и сделают косметический ремонт уже в этом году.
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