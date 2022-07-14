Ремонт Богородской гимназии завершится 25 августа

Глава Богородского городского округа Игорь Сухин посетил облагороженную территорию Центра образования № 8, проверил ход ремонта Богородской гимназии и работу центрального МФЦ. Работы на всех трех объектах планируют завершить в этом году.

Дошкольное отделение Центра образования № 8 в Ногинске преобразилось: на территории появились детские площадки, высадили деревья и уложили новый асфальт. Директор Мария Коробицина поделилась: территорию продолжат обновлять. В ближайших планах — высадить цветы. Осталось решить еще одну проблему — с кровли здания течет битум, а за забором остаются навалы мусора, веток и резины. Ситуацию оценил глава городского округа Игорь Сухин. Он предположил, что управляющая компания не решает вопрос, так как не считает это место своей зоной ответственности.

Источник фото: телеканал «360»

Также Сухин оценил ход ремонта Богородской гимназии. Там планируют обустроить спортплощадку и двор. Завершат работы 25 августа, чтобы ученики смогли начать учебный год в обновленном здании.

Нужно менять облик наших городов, населенных пунктов и потом уже и бизнес приводить к стандартам, которые мы создаем Игорь Сухин.

С проверкой глава округа побывал в местном центральном МФЦ. Время обслуживание составило в среднем 11,5 минуты, что соответствует региональным стандартам. Офис также планируют привести в порядок: рабочие обновят кровлю и сделают косметический ремонт уже в этом году.

Источник фото: телеканал «360»

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