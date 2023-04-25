Подмосковье 25 апреля 2023, 13:33 Ремонт амбулатории завершился в поселке Зубово под Клином Пресс-служба Минздрава МО

Читать 360tv в

В поселке Зубово под Клином отремонтировали амбулаторию. Медучреждение обслуживает более пяти тысяч взрослых и 800 детей.

«В амбулатории получают медицинскую помощь жители поселка Зубово и множества соседних населенных пунктов. Внешний облик здания полностью преобразился — отремонтирован фасад, входная группа и крыльцо. На проведение работ было направлено 16 миллионов рублей», — сообщила главный врач Клинской областной больницы Ольга Стебловская.

Реклама

Пациенты могут обратиться в амбулаторию за помощью терапевтов, педиатров, стоматологов и других специалистов. Также в здании находится отделение паллиативной медицины, рассчитанное на 25 человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал в Серпухове. Он рассказал, что осенью в микрорайоне Ивановские Дворики откроется новая поликлиника.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».