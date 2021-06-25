Ремонт амбулатории в селе Константиново Раменского округа завершат к сентябрю

В селе Константиново городского округа Раменское начался ремонт, завершить его должны к 1 сентября. Правительство Московской области выделило на работы 5 миллионов рублей.

Первым делом специалисты приступили к замене кровли. Проблема эта для здания — давняя, и доставляла неудобства сотрудникам несколько лет.

Источник фото: телеканал «360»

«Все покрылось плесенью, лакокрасочное покрытие отслоилось, сейчас приступили к работе подрядчики, которые начали устранять проблему», — рассказал заместитель главного врача ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ» Алексей Егоров.

Источник фото: телеканал «360»

Места, пораженные грибком, строители обработают специальным средством. Еще будет заменена проводка и проведен косметический ремонт кабинетов. Всего в общей сложности обновят 9 помещений. Проконтролировал ход работ глава городского округа Раменское Виктор Неволин.

Источник фото: телеканал «360»

«У нас с вами 1 сентября заканчивается ремонт крыши, отделка помещений, электрика, сантехника — весь комплекс полностью. Весь комплекс закончим к 1 сентября», — сказал глава г. о. Раменское Виктор Неволин.

В ближайшее время еще на одном объекте здравоохранения в Раменском округе начнется ремонт. В порядок приведут амбулаторию в деревне Островцы.