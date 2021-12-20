Ремонт акушерского отделения завершили в больнице в Озерах

В Озерской центральной больнице завершили ремонтные работы, в акушерском отделении. Здесь обновили кровлю и провели внутренние отделочные работы в коридорах, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«В рамках масштабной программы по текущим ремонтам в озерской больнице отремонтировали пять фельдшерско-акушерских пунктов, также завершились работы в нескольких отделениях стационара. Это очень важная для нас задача — создание комфортных условий для пациентов и медицинских специалистов в наших учреждениях здравоохранения», — подчеркнула министр.

Также в Озерах в ближайшее время планируется завершить ремонт в стационарном корпусе больницы и в Редькинской амбулатории.

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