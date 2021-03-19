Ремонт 9 мостов и путепроводов проведут в Подмосковье в 2021 году

В Подмосковье в 2021 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проведут ремонт на девяти искусственных сооружениях, среди которых мосты, путепровод и канал. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

«Ремонт искусственных сооружений выполнят на территории восьми муниципальных образований. В рамках планового ремонта на восьми объектах отремонтируют системы водоотвода, опор и лестничных сходов, заменят асфальтобетонное покрытие, перильные и барьерные ограждения для безопасности пешеходов. Также в Клину завершат капитальный ремонт мостового перехода через реку Сестру, где работы стартовали в декабре прошлого года», — отметил Алексей Гержик.

В Раменском округе отремонтируют мост через реку Донинку, расположенный на улице Центральной в деревне Дементьево. Также в Раменском проведут работы на путепроводе через железнодорожные пути на улице Сосновой.

В Луховицах проведут ремонт на мосту через канал Министерский, расположенном вблизи поселка Каданок. В Домодедове отремонтируют мост через реку Северку, в Дмитровском округе — мостовой переход через реку Сестру на 0,7 километра автодороги Рогачево — Нижнево — Трехсвятское. В Раменском, Луховицах, Дмитрове и Домодедове планируется завершить работы в августе 2022 года.

В Талдоме выполнят ремонт на мосту через реку Дубну, расположенном на 8,9 километра автодороги Дмитров — Талдом — Богородское — Константиново. В Лотошинском округе обновят мост через реку Руссу у н. п. Введенское. В Каширском округе отремонтируют водопропускную трубу, расположенную на 5,8 километра автодороги М6 «Каспий» — Большое Завалье. Работы в этих округах завершат в этом году, планируется ввести объекты в эксплуатацию в III и IV кварталах 2021-го.