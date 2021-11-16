Ремонт 9 дорог завершился во Фрязине

Жители Фрязина в 2021 году выбрали дороги, которым требовался срочный ремонт. Все девять объектов уже сданы. Заместитель главы городского округа Дмитрий Медведев остался доволен результатами работы.

Еще совсем недавно по улице Дудкина было сложно проехать. С 2016 года там делали только ямочный ремонт. Сейчас на дороге положили новое покрытие, созданное по всем современным технологиям.

«В этом году удалось отремонтировать девять объектов улично-дорожной сети. Один из них — это улица Дудкина. Здесь сделано порядка трех тысяч квадратных метров», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Фрязино Дмитрий Медведев.

Он добавил, что в список не вошел бортовой камень, но он находится в нормальном состоянии. Глава Фрязина заявил, что часть бортового камня власти поменяли в рамках программы «Благоустройство центральной части города».

Жители города сами решали, какие дороги на улицах города нужно отремонтировать в первую очередь. Они голосовали на сайте «Добродел». Все работы были выполнены качественно и в срок.

«Фрязино — наукоград. Город умный, город думающий. Естественно, важно мнение жителей по тем направлениям, которые определяют», — отметил Медведев.

Он вместе с депутатом Мособлдумы Сергеем Бабаченко осмотрел не только отремонтированные дороги, но и благоустройство общественных пространств. Также они обсудили планы по улучшению округа в следующем году.

«Одна из задач депутата — проверять качество выполненных работ и, конечно же, расходование средств. На сегодняшний день мы видим, что все работы выполнены на 100%. Качество хорошее. Есть несколько замечаний, обсудим, и в ближайшее время они будут устранены», — сказал Бабаченко.

Он наградил благодарственными письмами и почетными грамотами жителей Фрязина, которые активно участвовали в организации и проведении выборов 2021 года.