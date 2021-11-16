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    16 ноября 2021, 15:13

    Ремонт 9 дорог завершился во Фрязине

    Замглавы Фрязина Медведев сообщил о ремонте 9 объектов

    Наза Салех Захи

    Жители Фрязина в 2021 году выбрали дороги, которым требовался срочный ремонт. Все девять объектов уже сданы. Заместитель главы городского округа Дмитрий Медведев остался доволен результатами работы.

    Ремонт 9 дорог завершился во Фрязине

    Еще совсем недавно по улице Дудкина было сложно проехать. С 2016 года там делали только ямочный ремонт. Сейчас на дороге положили новое покрытие, созданное по всем современным технологиям.

    «В этом году удалось отремонтировать девять объектов улично-дорожной сети. Один из них — это улица Дудкина. Здесь сделано порядка трех тысяч квадратных метров», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Фрязино Дмитрий Медведев.

    Он добавил, что в список не вошел бортовой камень, но он находится в нормальном состоянии. Глава Фрязина заявил, что часть бортового камня власти поменяли в рамках программы «Благоустройство центральной части города».

    Жители города сами решали, какие дороги на улицах города нужно отремонтировать в первую очередь. Они голосовали на сайте «Добродел». Все работы были выполнены качественно и в срок.

    «Фрязино — наукоград. Город умный, город думающий. Естественно, важно мнение жителей по тем направлениям, которые определяют», — отметил Медведев.

    Он вместе с депутатом Мособлдумы Сергеем Бабаченко осмотрел не только отремонтированные дороги, но и благоустройство общественных пространств. Также они обсудили планы по улучшению округа в следующем году.

    «Одна из задач депутата — проверять качество выполненных работ и, конечно же, расходование средств. На сегодняшний день мы видим, что все работы выполнены на 100%. Качество хорошее. Есть несколько замечаний, обсудим, и в ближайшее время они будут устранены», — сказал Бабаченко.

    Он наградил благодарственными письмами и почетными грамотами жителей Фрязина, которые активно участвовали в организации и проведении выборов 2021 года.