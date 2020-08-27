Ремонт 79 дорог Подмосковья провели по просьбам жителей с начала года. Участки выбрали на «Доброделе»

В порядок привели порядка 90% дорог из списка, составленного в результате онлайн-опроса на «Доброделе». Это отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

Всего в этом году по просьбам жителей мы запланировали отремонтировать более 89 региональных дорог. Их протяженность — свыше 350 километров Алексей Гержик.

На шоссе в Красногорске, Мытищах, Пушкино и Красноармейске сделали новое покрытие 32 дорог. Для этого в работе применили износоустойчивую смесь, обладающую хорошей шумоизоляцией и повышающую коэффициент сцепления шин с асфальтом.

В Подольске завершился ремонт проспекта Ленина. За него свои голоса отдали свыше 100 человек. Это одна из центральных улиц города и одновременно основной въезд. Он пропускает не менее 25 тысяч машин каждый день.

Ремонт завершили и на Носовихинском шоссе — основной дороге в сторону Москву для жителей Балашихи. Обновленный участок пропускает по семь тысяч машин в сутки.

В Люберцах отремонтировали региональную дорогу Красково — Малаховка — Парковая Роща. Каждый день ей пользуются свыше 15 тысяч водителей.

Голосование за ремонт дорог в 2021 году открыто на «Доброделе» до 31 августа, а до конца этого в порядок приведут 380 участков протяженностью свыше 500 километров.

Подмосковные жители активно присоединяются к составлению программы ремонта дорог с 2017 года. За это время благодаря их поддержке отремонтировали более 1,3 тысячи участков.