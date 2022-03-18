Ремонт 71 кровли завершится до конца года в Истре

Крыши 71 дома отремонтируют в городском округе Истра до конца года. По некоторым адресам работы уже идут. Сейчас меняют жесткие кровли — делать это можно в любое время года, а за мягкие возьмутся летом, когда позволят погодные условия.

Глава округа Татьяна Витушева рассказала, что перечень крыш для ремонта определили исходя из их состояния.

Конечно, в первую очередь мы ставили дома 1960-х годов постройки, у которых шиферная крыша Татьяна Витушева.

Она объяснила, что такой шифер уже не выпускают, а значит, в случае повреждений не было бы возможности заменить его локально.

Однако готовящиеся кровли выполнены уже по современным технологиям. Это отметил заместитель главы администрации округа Алексей Казаков.

«Новые кровли будут из современного металлопрофиля, что позволит исключит протечки. Установят снегосодержатели, чтобы в зимний период с крыши не сходили снег и наледь», — сообщил он.

На всех этапах ремонта обеспечат пристальный контроль за выполнением работ. Жители Подмосковья тоже могут следить за этим с помощью видеокамер.

Для этого нужно перейти в раздел «Карта» на портале Фонда капитального ремонта и выбрать дом.