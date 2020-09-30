Ремонт 61 железнодорожного переезда завершили в Подмосковье

С начала года завершился ремонт 61 железнодорожного переезда Подмосковья. На всех участках, примыкающих к рельсам, обновили асфальт и резинокордовый настил. В оставшиеся месяцы в порядок приведут еще 62 такие площадки.

Больше всего мест отремонтировали в Одинцовском округе — 11. Следом идут Истра, Ступино и Домодедово.

Работы коснулись уже 25 округов. Своевременное обслуживание переездов необходимо для безопасности водителей и пассажиров. Движение в таких местах интенсивное — это нагрузка от поездов и машин.

В порядок успели привести переезды в Орехово-Зуеве, Балашихе, Коломне, Серпухове, Раменском, Сергиевом Посаде, Электростали и других городских округах.

Для ремонтных работ предусматривают технологические «окна». Например, оставляют по одной полосе для проезда автомобилей в реверсивном режиме. Благодаря этому сокращаются неудобства.

Переезды Подмосковья планомерно ремонтируют или заменяют путепроводами над железными путями. Это помогает уходить от пробок.

Например, в Истре запустили движение по новому путепроводу через железную дорогу на станции Дедовск. Такую конструкцию построят и в Лобне. Это сделают в рамках первого этапа создания Северного обхода.