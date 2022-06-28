Ремонт 500-й дороги завершился в Подмосковье с начала сезона

В рамках текущего ремонтного сезона в Московской области отремонтировали уже пятисотую дорогу. Этот юбилейный номер получила дорога «Подольск — Остафьево — Щербинка» в Подольске. На ней ремонтные службы заменили больше двух километров покрытия, нанесли разметку, сообщает МТДИ.

«Ремонтные работы в Подмосковье в разгаре и идут согласно графику, сейчас уже отремонтировали 500-тую дорогу в городе Подольске с применением щебёночно-мастичной смеси ЩМА-20. На отремонтированном участке — улицах Подольской и Профсоюзной от Проспекта Юных Ленинцев до Рязановского шоссе — уже нанесли разметку с помощью материала отечественного производства», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Участок дороги, на котором проводился ремонт, находится в черте города. Каждый день по нему ездит больше 20 тысяч машин. В целом дорожные службы Подмосковья за текущий сезон успели поменять уже больше 600 километров асфальтобетонного покрытия, это больше сорока процентов от общего ремонтного плана в Московской области.