Подмосковье 30 августа 2023, 12:26 Ремонт 5 участков региональных дорог завершился в Орехово-Зуеве Минтранс Подмосковья

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Ремонт пяти участков региональных дорог завершился в Орехово-Зуеве. Их общая протяженность составила 22 километра. На всех объектах обновили покрытие, укрепили обочины и до конца сезона нанесут разметку.

На двух участках Шатурского шоссе заменили более 13 километров покрытия: от деревни Заполицы до путепровода через железнодорожные пути и от поворота на деревню Запутное до поворота на деревню Велино. Ежедневно по шоссе проезжают около 15 тысяч автомобилей.

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Помимо этого, в округе обновили дорожное покрытие на участке Егорьевского шоссе от развязки с трассой А108 до поворота на деревню Цаплино. Теперь жители смогут комфортнее добираться к населенным пунктам, больнице, школам и другим социальным объектам. В черте города дорожники отремонтировали улицу Гагарина.

Министр транспорта Московской области Алексей Гержик заявил, что на муниципальной сети работы еще продолжаются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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