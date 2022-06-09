Ремонт 44 многоквартирных домов пройдет в Лобне в этом году

В Лобне в этом году отремонтируют кровли нескольких жилых домов, фасады и инженерные системы зданий, установят новые лифты в пятнадцати многоквартирниках. Работы уже успели провести в 18 домах, в планах — ремонт еще в 44.

Как отметил глава регионального министерства ЖКХ Антон Велиховский, на территории Подмосковья реализуется самая обширная в России программа по капитальному ремонту. В планы включено свыше 44 тысяч многоквартирных домов.

«Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт 14,9 тысячи домов. Улучшены жилищные условия более двух миллионов жителей области», — отметил Антон Велиховский.

За прошлый год в Подмосковье удалось отремонтировать 2500 домов. На 2022 год запланирован ремонт 3744 домов. За ближайшие три года власти планируют провести работы примерно в восьми тысячах зданий. Ознакомиться с программой можно на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья, которая располагается на сайте фонда.

В Химках до конца года отремонтируют 96 подъездов. Работы проводят в рамках реализации губернаторской программы «Мой подъезд». Ход ремонта жилого фонда обсудили на еженедельном общегородском совещании под руководством главы округа Дмитрия Волошина.