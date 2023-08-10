Подмосковье 10 августа 2023, 16:37 Ремонт 426 подъездов завершился в 20 округах Подмосковья ГЖИ МО

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Госжилинспекция приняла 426 отремонтированных подъездов в 20 городских округах Московской области. Работы провели по программе «Формирование современной комфортной среды», сообщила руководитель ведомства Ольга Федина.

Во Фрязине привели в порядок восемь подъездов, в Коломне — пять, в Истре — четыре, в Восходе — один. Лидером по количеству сданных парадных остался Орехово-Зуево с 71 объектом.

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«Среди последних принятых — подъезды в хрущевках на Бирюкова, 14 и 17 в Орехово-Зуеве. По словам участвовавших в приемке жителей Елены Ивановой, Асии Александровой, Ольги Шукшиной, Татьяны Купрюхиной и Лидии Черноземовой, такого уровня работ их подъезды не видели долгие годы», — сообщила Федина.

По количеству модернизированных подъездов за Орехово-Зуевым следуют Клин — 59 парадных, Бадашиха — 48, Электросталь — 43 и Воскресенск — 32. Также в Сергиевом Посаде привели в порядок 24 подъезда. Одним из последних стал объект по адресу: улица Строителей, 13.

«После тяжелого трудового дня возвращаешься домой и поднимается настроение. А все гости отмечают, что подъезд сейчас один из самых красивых в городе», — рассказали жильцы дома Татьяна Жучкова и Алексей Рассадкин.

Более 20 подъездов приняли в Богородском, Щелкове, Подольске, Пушкино, а менее 20 — в Серпухове, Лобне, Кашире, Солнечногорске, Черноголовке и Шаховской.

Федина добавила, что во время приемки работ по ремонта ни одного отказа не получили в Пушкино, Истре, Коломне, Солнечногорске, Лобне и Воскресенске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности инфраструктуры для развития региона.

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