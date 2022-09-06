Ремонт 40 дорог проведут в Подольске до конца года | 360°

Подмосковье 06 сентября 2022, 22:41 Поделиться Telegram

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Viber Ремонт 40 дорог проведут в Подольске до конца года

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В этом году в Подольске отремонтируют 31 дорогу местного значения и девять дорог регионального значения. За дороги, которым необходим ремонт, голосовали жители округа.

Перечень дорог для ремонта формировался на основании голосования жителей Подольска на портале «Добродел», по поручениям главы городского округа и по результатам обследования улично-дорожной сети. Об этом рассказал председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству, транспорту и связи городского округа Подольск Александр Городничев.

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В 2021 году на портале «Добродел» жители Подольска так же сами выбирали дороги, которые нужно отремонтировать. Больше всего людей тогда проголосовали за улицы Академика Доллежаля и Высотную. Их общая протяженность около трех километров. Первая из них почти готова, здесь осталось убрать мусор, нанести разметку, установить дорожные знаки. За дорогу на улице Высотной взялись недавно, но строители уже заменили бортовой камень. За неделю полностью обновят дорожное покрытие площадью более 21 тысячи квадратных метров.

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Разметку на новых дорогах наносят инновационным материалом. Термопластик практичнее, надежнее и долговечнее обычных красок. Щебеночно-мастичный асфальтобетон, который покрывает новые дороги, гарантирует долговечность слоя, пониженный уровень шума и устойчивость к образованию колеи.

Работу строителей водители уже оценили. Дорожная кампания в Подольске продолжается. Впереди ремонт асфальта еще на девяти участках.

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