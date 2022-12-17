Подмосковье 17 декабря 2022, 12:51 Ремонт 4 медучреждений начали в Богородском округе в 2022 году

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Итоги 2022 года подвели в Ногинске. За этот период в городском округе начали ремонт четырех медучреждений, открыли 2 новых отделения в областной больнице и приобрели оборудование на 85 миллионов рублей.

Местное отделение партии «Единая Россия» подвело итоги года в стенах обновленной Богородской гимназии. Обсуждение коснулось всех сфер жизни округа.

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«Я лично считаю, что все идет позитивно, но расслаблять не надо. Ну и, конечно, мы сегодня затронули помощь нашим мобилизационным семьям, многодетным, учителям, выделение участков. Это все социально значимые проекты, которые реализуются на территории округа», — заявил депутат Московской областной Думы Владимир Пекарев.

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Также на мероприятии обсудили привлечение молодых кадров и программы, рассчитанные на их поддержку. Глава Богородского округа Игорь Сухин отметил, что в Подмосковье активно развиваются меры социальной поддержки медработников. Так, в городе 49 сотрудников медицинских учреждений получают компенсацию по аренде жилья, а 60 студентов медвузов — социальную стипендию и компенсацию за проезд.

Одним из самых значимых итогов года стало завершение благоустройства на фонтанной площади, которая стала центром притяжения жителей. Кроме того, в округе идет масштабная модернизация системы уличного освещения, а во дворах появляются новые детские площадки.

В 2022 году в Ногинске реконструировали котельную «Климова-2», а также капитально отремонтировали наружные тепловые сети в 5 населенных пунктах. Городской округ по итогам года вошел в число лидеров по объему капремонта МКД и реставрации подъездов.

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