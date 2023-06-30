Подмосковье 30 июня 2023, 16:42 Ремонт 4 дорог завершился в Домодедове по нацпроекту ГБУ МО "Мосавтодор"

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В Домодедове отремонтировали четыре дороги общей протяженностью шесть километров. Работы проводили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Асфальтовое покрытие уложили на транспортной развязке Каширского шоссе вблизи старообрядческого кладбища, на двух участках в микрорайоне Авиационный вблизи парка «Взлет», а также на участке от деревни Котляково до деревни Шишкино.

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«Сейчас работы продолжаются на участке Объездного шоссе в поселке Государственного пламенного завода Константиново. В рамках ремонтного сезона в округе планируется отремонтировать еще три региональные дороги общей протяженностью более 15 километров», — добавили в ведомстве.

Ознакомиться с программой ремонта дорог можно на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии 20 дорожных участков до конца года.

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