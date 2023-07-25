Подмосковье 25 июля 2023, 13:58 Ремонт 30 медицинских объектов начали в Подмосковье ПС Минздрава МО

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Ремонт 30 медицинских учреждений стартовал в Подмосковье. Это стационары, поликлиники, амбулатории, посты и подстанции скорой помощи, фельдшерско-акушерские пункты и административные здания.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, в программу вошли поликлиника № 7 в Люберцах, амбулатория в Шеметово, Озерский пост скорой помощи и другие объекты. В них установят новую мебель и проведут ремонт.

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«Важно создавать комфортные условия как для пребывания и лечения пациентов, так и для работы медицинских специалистов. В Подмосковье начались работы на первой очереди объектов — их 30. На эти цели направлено порядка 750 миллионов рублей», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу. Он отметил важность вывода услуги на качественно новый уровень.

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