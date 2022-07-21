Ремонт 22 километров дорог завершился в Серебряных Прудах
Покрытие на восьми участках региональных и муниципальных дорог заменили в Серебряных Прудах. Их общая протяженность составила 22 километра. Работы проводили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
По сообщению МТДИ, дорожные службы обновили 17 километров покрытия на трех участках региональных дорог, которые жители выбрали на портале «Добродел». Еще пять из семи запланированных муниципальных привели в порядок в Ливадии, Новоклемове, Подхожем и Шеметове, рассказал глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик.
Благодаря проведенным работам проезд стал комфортнее для более чем восьми тысяч жителей округа
Алексей Гержик.
В рамках ремонта заменили три километра покрытия дороги Узуново — Петрово» — Есипово, которая ведет к школе, детскому саду, дому культуры и нескольким СНТ. Еще семь километров — на дороге «Каспий» — Якимовка — Мочилы. По ней можно проехать к Рождественской церкви, администрации, памятнику Великой Отечественной войне, школам и детскому саду.
Более семи километров отремонтировали на трассе Мочилы — Подхожее, которая ведет к амбулатории, культурно-досуговому центру и детскому саду. Позже на трассе Кашира — Серебряные Пруды — Узловая — Успенское обустроят тротуар.
Ремонт дорог в Подмосковье планируют завершить осенью. Службы заменят покрытие, нанесут новую разметку и укрепят обочины. Полный список ремонтируемых участков можно найти на сайте Минтранса.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье уже наполовину выполнило годовой план ремонта дорог.