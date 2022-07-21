Ремонт 22 километров дорог завершился в Серебряных Прудах

Покрытие на восьми участках региональных и муниципальных дорог заменили в Серебряных Прудах. Их общая протяженность составила 22 километра. Работы проводили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Источник фото: телеканал «360»

По сообщению МТДИ, дорожные службы обновили 17 километров покрытия на трех участках региональных дорог, которые жители выбрали на портале «Добродел». Еще пять из семи запланированных муниципальных привели в порядок в Ливадии, Новоклемове, Подхожем и Шеметове, рассказал глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик.

Благодаря проведенным работам проезд стал комфортнее для более чем восьми тысяч жителей округа Алексей Гержик.

В рамках ремонта заменили три километра покрытия дороги Узуново — Петрово» — Есипово, которая ведет к школе, детскому саду, дому культуры и нескольким СНТ. Еще семь километров — на дороге «Каспий» — Якимовка — Мочилы. По ней можно проехать к Рождественской церкви, администрации, памятнику Великой Отечественной войне, школам и детскому саду.

Более семи километров отремонтировали на трассе Мочилы — Подхожее, которая ведет к амбулатории, культурно-досуговому центру и детскому саду. Позже на трассе Кашира — Серебряные Пруды — Узловая — Успенское обустроят тротуар.

Источник фото: телеканал «360»

Ремонт дорог в Подмосковье планируют завершить осенью. Службы заменят покрытие, нанесут новую разметку и укрепят обочины. Полный список ремонтируемых участков можно найти на сайте Минтранса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье уже наполовину выполнило годовой план ремонта дорог.