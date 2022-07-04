Ремонт 18 километров дорог завершили в Богородском

Региональные дороги в Богородском стали безопаснее. По проекту «Безопасные качественные дороги» в округе отремонтировали 18 километров покрытия на трех участках.

Отремонтированные дороги ведут к социально значимым объектам. Это школы, больницы и храмы. По сообщению МТДИ, два из трех участков выбрали местные жители путем голосования на портале «Добродел».

«Благодаря ремонту проезд стал комфортнее для 213 тысяч жителей округа. При этом в округе продолжается ремонт муниципальной сети — отремонтировали 15,7 километра покрытия, а в работе сейчас три улицы», — рассказал глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик.

Ремонт затронул более девяти километров Носовихинского шоссе, более километра улицы Малая Московская в Старой Купавне и около восьми километров автодороги ММК — Ямкино — Воскресенское.

Муниципальные объекты также активно приводят в порядок. Уже отремонтировали около 30 из них. Работы продолжаются на улицах Богородской в селе Ямкино и на улицах Цветочной и Рябиновой в деревне Соколово. До конца сезона в порядок приведут 87 дорог протяженностью около 60 километров. Ознакомиться с их перечнем можно на сайте министерства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил направить значительные ресурсы на модернизацию дорог в Подмосковье.