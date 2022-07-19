Ремонт 16 детских садов завершится осенью в Подмосковье

Программа капитального ремонта 2021 года включила 21 детский сад Подмосковья. Из них 16 готовятся к открытию этой осенью. Об этом рассказали в Мособлдуме.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что на работы выделили 1,6 миллиарда рублей, из которых 1,3 миллиарда — из регионального бюджета. Одно из учреждений в Домодедове он посетил с проверкой. Там детский сад появится на месте бывшего банка «Возрождение». Сделать так пришлось из-за плотной постройки. Интерьер будут согласовывать с родителями будущих воспитанников.

Брынцалов напомнил, что этот детский сад начали ремонтировать в мае, а откроют его к 1 октября. Сейчас рабочие устраивают внутренние перегородки из кирпича, а строительная готовность составила 30%.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев потребовал максимально контролировать капремонт в школах Подмосковья. Его проводят более чем в 300 учебных заведениях области.