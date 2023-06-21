Подмосковье 21 июня 2023, 15:40 Ремонт 150 детских площадок завершился в Солнечногорске с начала года

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Ремонт 150 игровых комплексов провели в Солнечногорске. Содержание территорий — одна из главных задач коммунальных служб.

Рабочие не только отремонтировали и покрасили детские площадки, но и выполнили покос травы около 350 игровых комплексов.

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Они также провели промывку более 4,5 километров проезжей части и тротуаров. Кроме того, в перечень обязательных работ также входит уборка мусора и смета, покос травы, ямочный ремонт.

«Все работы проводятся на ежедневной основе во всех территориальных управлениях округа и будут продолжаться на протяжении всего летнего периода», — сказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Евгений Владимирский.

Жители округа могут оставить свои пожелания по содержанию территорий через диспетчерскую службу «ДЕЗ городского округа Солнечногорск» по телефону 8 (496) 263-86-76. Также заявки принимают на портале «Добродел» и по телефону горячей линии главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова.

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