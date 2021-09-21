Ремонт 140 медицинских объектов проведут в Подмосковье в 2021 году

В Московской области в рамках программы ремонта медицинских центров уже ввели 39 объектов: 14 поликлиник, 11 подстанций скорой помощи, девять стационаров и пять специальных учреждений. Об этом на совещании с губернатором Андреем Воробьевым сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

В первый этап программы включили 85 объектов: 23 поликлиники, 21 стационар, 18 специальных учреждений и 23 подстанции скорой помощи, напомнила министр. В программе участвуют 40 городских округов.

«В 28 округах (это 49 объектов) все работы будут завершены до 1 октября. Еще в пяти округах более 50% объектов будут завершены тоже до 1 октября. И семь округов — рисковая зона, где по половине и более объектов перенесли завершение работ на октябрь–декабрь. Но они будут завершены в этот период», — сообщила она.

После ремонта уже открылись 39 объектов. Также были выделены дополнительные средства и сформирован перечень объектов, которые войдут во второй этап программы.

«Мы их тоже в этом году запланировали. Это 55 объектов», — сказала Стригункова.

Источник фото: телеканал «360»

Второй этап программы затронет 30 городских округов. Больше всего объектов отремонтируют в Коломне, Богородском, Солнечногорске, Кашире, Подольске и Раменском.

«Я обращаю внимание на сроки. Мы должны провести публикацию закупок до 30 сентября, заключить контракты до конца октября и выполнить работы до 10 декабря», — подчеркнула глава Минздрава Подмосковья.

Сроки сжаты, но объекты небольшие, поэтому все реально успеть, заверила Стригункова.