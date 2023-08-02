Подмосковье 02 августа 2023, 13:05 Ремонт 100 дорог прошел по нацпроекту в Подмосковье с начала года Минтранс Подмосковья

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Сотый объект отремонтировали в Подмосковье в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Юбилейным стал участок длиной семь километров от деревни Ракитино до Федеративной улицы в Рузском округе.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что участок ремонта проходит как по интенсивному Волоколамскому шоссе, так и в черте города. По нему можно проехать к центру Рузы и деревням Леньково, Рыбушкино, Ракитино, Копцево.

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Благодаря нацпроекту проезд к социально значимым объектам, небольшим населенным пунктам и федеральной трассе А-108 стал лучше. Изменения почувствуют более семи тысяч водителей, которые ездят здесь каждый день.

С начала года по национальному проекту обновили покрытие более чем на 750 муниципальных и региональных дорогах. Протяженность полотна составила около 870 километров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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