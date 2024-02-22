Подмосковье 22 февраля 2024, 17:59 Ремесленные ярмарки и фестивали пройдут в Подмосковье 23 февраля Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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День защитника Отечества отметят в Подмосковье множеством мероприятий, в числе которых будут ремесленные ярмарки, фермерские фестивали, концерты, мастер-классы и другие активности. Подробнее рассказали в региональном Минсельхозпроде.

«Почитая доблесть наших офицеров, в регионе организуют праздничные мероприятия. Все выходные будут работать ярмарки и фестивали, на которых представят свою продукцию региональные ремесленники и фермеры. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах и интерактивах», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

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Например, с 23 по 25 февраля в парке Королева пройдет фермерский фестиваль с мастер-классом по изготовлению деревянной игрушки. В Одинцовском подворье 23 февраля выступит военный оркестр, а в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде гостей угостят горячим чаем из самовара.

В 27 городских округах пройдет 51 тематическая ярмарка в эти праздники. Ознакомиться с полным перечнем можно на официальном сайте Министерства.

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