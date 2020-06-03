Рекультивацию закрытого полигона в Дубне закончат в декабре

Уточняется, что полигон «Дубна Правобережная» организовали в районе Нового шоссе в 50-е годы ХХ века. Его площадь превышает четыре с половиной гектара, а объем накопленных отходов составляет 381 тысячу тонн. Объект закрыли четыре года назад.

«Работы ведет ООО „Уваровская ПМК-22“, чьи сотрудники уже имеют большой опыт в сфере ликвидации накопленного ущерба», — указали в пресс-службе.

Сейчас формируется тело полигона. Привлечено 12 единиц спецтехники. Планируется, что работы по рекультивации закончат в декабре 2020 года.