Рекультивацию Правобережного полигона в Дубне завершат к концу года

«Сегодня мы видим, что подрядчик пригнал 8 единиц техники, которая сегодня в работе. С главой обсудили ход дальнейших штабов, на них будет обязательно присутствовать проектировщик, который разрабатывал проект, специалисты администрации, от министерства экологии, областной думы», — рассказал депутат Московской областной думы Александр Орлов.

Подрядчик в городе себя уже зарекомендовал. Эта организация только недавно уехала из наукограда — она занималась рекультивацией Левобережного полигона, и вот строители снова в Дубне. Говорят, Правобережный полигон объемнее. Так что работа будет сложнее, но накопленный опыт поможет.

Источник фото: телеканал «360»

«Сам полигон больше по накопленному мусору, причем больше в разы. И чтобы сформировать тело, мы на Левобережном перемещали порядка 20 тысяч кубометров, то здесь придется переместить порядка 60 тысяч. То есть примерно в три раза получится больше», — рассказывает главный инженер компании-подрядчика Вадим Слободянюк.

Источник фото: телеканал «360»

Технология по рекультивации будет практически идентична с той, что применялась на левом берегу. Сначала сформируют тело полигона, установят трубы для пассивной дегазации. Затем укроют несколькими слоями геосинтетические материалы. Так что различия есть, но они минимальны.

«Здесь используются для сбора фильтрата закрытый горизонтальный дренаж со строительством емкостей для приема фильтрата, закрытыми тоже», — отметил главный инженер компании-подрядчика Вадим Слободянюк.

Источник фото: телеканал «360»

Также здесь планируется установить в разы больше газовых скважин — на Правобережном их будет 27. Для сравнения, в Левобережном было 9. За лето подрядчик планирует сформировать тело полигона, пересыпать выравнивающим слоем и установить горизонтальный дренаж. Работы планируют завершить в декабре этого года.