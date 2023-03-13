Подмосковье 13 марта 2023, 17:59 Рекультивацию полигонов в Раменском и Орехово-Зуеве выполнили почти на 50%

Читать 360tv в

Министерство экологии и природопользования Московской области контролирует рекультивацию региональных полигонов ТКО. Работы ведутся по федеральному проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

«Сейчас в Подмосковье рекультивируются десять полигонов. Процент выполнения работ разнится в зависимости от срока их начала и сложности проектов», — сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

Реклама

Он также подчеркнул, что самые высокие показатели выполнения работ сейчас зафиксированы на полигонах «Сафоново» в Раменском округе и «Заволенье» в Орехово-Зуеве. На ранней стадии находится рекультивация на полигонах «Непейно» и «Шатурский».

Реклама

Также работы ведутся на следующих объектах: «Егорьевский», «Талдомский», «Воловичи», «Поварово» и «Лесная». Рекультивация полигонов ТКО в Подмосковье началась в 2019 году. На данном этапе в регионе уже восстановлено 17 земель, а к 2024 году планируется ликвидация накопленного вреда, в общей сложности, на 27 объектах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо качественно проводить работу по ликвидации незаконных свалок в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».