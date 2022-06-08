Рекультивацию полигонов ТБО обсудили на экофоруме в Балашихе

Экологи Балашихи обсудили насущные проблемы, обстановку в городе, успехи и планы на форуме «Экология Подмосковья: настоящее и будущее».

«Сегодня мы с вами проводим региональный экологический форум и прекрасно понимаем, что экологическая повестка стала одной, наверное, из основных в нашем государстве, поскольку мы живем в век технического прогресса и в век изменяющегося климата», — отметила директор Гидрометеорологического техникума Ирина Никитина.

Участники форума обсудили также несанкционированные свалки и природоохранную деятельность.

«Чистая экология, чистый воздух — это наше с вами будущее. Будущее наше, наших детей, наших внуков», — подчеркнула председатель Общественной палаты городского округа Балашиха Елена Жарова.

Особое внимание на форуме уделили рекультивации полигонов ТБО.

В 2017 году по поручению Владимира Путина полигон был закрыт для рекультивации. В 2020 году рекультивация завершилась. Теперь «Кучино» выступает образцом масштабных экопроектов.