Рекультивацию полигонов ТБО обсудили на экофоруме в Балашихе
Экологи Балашихи обсудили насущные проблемы, обстановку в городе, успехи и планы на форуме «Экология Подмосковья: настоящее и будущее».
«Сегодня мы с вами проводим региональный экологический форум и прекрасно понимаем, что экологическая повестка стала одной, наверное, из основных в нашем государстве, поскольку мы живем в век технического прогресса и в век изменяющегося климата», — отметила директор Гидрометеорологического техникума Ирина Никитина.
Участники форума обсудили также несанкционированные свалки и природоохранную деятельность.
«Чистая экология, чистый воздух — это наше с вами будущее. Будущее наше, наших детей, наших внуков», — подчеркнула председатель Общественной палаты городского округа Балашиха Елена Жарова.
Особое внимание на форуме уделили рекультивации полигонов ТБО.
В 2017 году по поручению Владимира Путина полигон был закрыт для рекультивации. В 2020 году рекультивация завершилась. Теперь «Кучино» выступает образцом масштабных экопроектов.