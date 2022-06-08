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    08 июня 2022, 18:27

    Рекультивацию полигонов ТБО обсудили на экофоруме в Балашихе

    Анастасия Борискова

    Экологи Балашихи обсудили насущные проблемы, обстановку в городе, успехи и планы на форуме «Экология Подмосковья: настоящее и будущее».

    Рекультивацию полигонов ТБО обсудили на экофоруме в Балашихе

    «Сегодня мы с вами проводим региональный экологический форум и прекрасно понимаем, что экологическая повестка стала одной, наверное, из основных в нашем государстве, поскольку мы живем в век технического прогресса и в век изменяющегося климата», — отметила директор Гидрометеорологического техникума Ирина Никитина.

    Участники форума обсудили также несанкционированные свалки и природоохранную деятельность.

    «Чистая экология, чистый воздух — это наше с вами будущее. Будущее наше, наших детей, наших внуков», — подчеркнула председатель Общественной палаты городского округа Балашиха Елена Жарова.

    Особое внимание на форуме уделили рекультивации полигонов ТБО.

    В 2017 году по поручению Владимира Путина полигон был закрыт для рекультивации. В 2020 году рекультивация завершилась. Теперь «Кучино» выступает образцом масштабных экопроектов.