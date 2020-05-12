Рекультивацию полигона «Царево» в Пушкинском округе ведут круглосуточно

Отмечается, что работы идут в круглосуточном режиме в соответствии с графиком. Соблюдены все меры предосторожности на фоне распространения коронавирусной инфекции. Задействовано 47 единиц техники и около 60 человек.

На полигоне работают аэрозольные распылители для предотвращения распространения неприятных запахов. Продолжается выполаживание склонов полигона, а также сооружение подпорной армогрунтовой стены. Работы по рекультивации планируется завершить в следующем году.

«Это один из наиболее сложных объектов в технологическом отношении, поскольку его рекультивация связана с большим объемом земляных работ и перемещением значительных масс накопленных отходов», — обратили внимание в пресс-службе.