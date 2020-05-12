12 мая 2020, 18:39
Рекультивацию полигона «Царево» в Пушкинском округе ведут круглосуточно
Специалисты подмосковного Министерства экологии проверили, как идут работы по рекультивации закрытого полигона твердых коммунальных отходов «Царево», который находится в Пушкинском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба областного ведомства.
Отмечается, что работы идут в круглосуточном режиме в соответствии с графиком. Соблюдены все меры предосторожности на фоне распространения коронавирусной инфекции. Задействовано 47 единиц техники и около 60 человек.
На полигоне работают аэрозольные распылители для предотвращения распространения неприятных запахов. Продолжается выполаживание склонов полигона, а также сооружение подпорной армогрунтовой стены. Работы по рекультивации планируется завершить в следующем году.
«Это один из наиболее сложных объектов в технологическом отношении, поскольку его рекультивация связана с большим объемом земляных работ и перемещением значительных масс накопленных отходов», — обратили внимание в пресс-службе.