Рекультивацию полигона «Кулаковский» в Чехове завершат в 2020 году

На полигоне «Кулаковский» в городском округе Чехов завершено формирование тела полигона. Всего спецтехникой было перемещено около 170 тысяч отходов. Также пробурены газосборные скважины и скважины для сбора фильтрата. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На полигоне «Кулаковский» продолжается устройство экрана из глинистого грунта. В ближайшее время планируется завершить обустройство фундаментов под оборудование, вертикального дренажа и газосборного трубопровода.

Директор МБУ «Экология и природопользование городского округа Чехов» Максим Савин напомнил, что для контроля экологической безопасности на территории, прилегающей к полигону ТБО «Кулаковский», еженедельно проводятся замеры концентрации загрязняющих веществ в воздухе. «Результаты замеров не превышают предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», — особо подчеркнул Максим Савин.

Источник фото: администрация городского округа Чехов

Рекультивация полигона проводится в два этапа: технический и биологический. Технический включает в себя формирование тела полигона и обустройство инженерных систем для утилизации фильтрата и биогаза. Биологический — укладка плодородного слоя и посев травы.

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Финансирование мероприятия по оказанию услуг по рекультивации полигона ТБО «Кулаковский» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета городского округа Чехов. В общей сложности на них выделен 1 миллиард 47 миллионов рублей.

Завершение рекультивации «Кулаковского» запланировано на 2020 год. На тело полигона уложат плодородный слой земли с посевом трав, проведут монтаж и пусконаладочные работы технологического оборудования. После этого рекультивированный объект будет эксплуатироваться до достижения параметров выбросов биогаза и фильтрата, не превышающих предельно допустимые концентрации.

Источник фото: администрация городского округа Чехов

«На протяжении многих лет полигон ТБО наносил вред окружающей среде в связи с тем, что был создан стихийно и складирование ТКО производилось в отработанном карьере без предварительной подготовки территории, — сказал директор МБУ „Экология и природопользование городского округа Чехов“ Максим Савин. — Образованный в теле полигона фильтрат и биогаз бесконтрольно и без предварительной очистки попадали в окружающую среду. Мероприятия по рекультивации позволят улучшить экологическую обстановку на территории полигона и за его пределами».

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Местная жительница Ольга Маркеева очень рада, что наконец-то может дышать свежим воздухом. «Мой дом находится рядом с полигоном, в селе Шарапово. Раньше было невозможно открыть окно, все вещи жутко воняли свалкой. После закрытия полигона и начала его рекультивации ситуация улучшилась. Я вижу, что на нем постоянно кипит работа, много техники и рабочих», — рассказала Ольга Маркеева. Она выразила надежду на то, что рекультивация будет выполнена качественно и в обещанный срок. И уже через несколько лет жители смогут видеть из окон своих домов ровный зеленый холм, позабыв о том, что когда-то там была огромная свалка.