Рекультивацию полигона «Кулаковский» в Чехове завершат до конца года

Рекультивация основного участка, на котором расположено тело полигона «Кулаковский», завершена. Оставшиеся работы будут выполнены до конца года.

Источник фото: телеканал «360»

Полигон «Кулаковский» был открыт под Чеховым почти 60 лет назад. Много лет сюда свозили все подряд и сваливали в единую кучу. Так было до 2017 года. В 2019-м здесь началась рекультивация, а с ней вскрылась новая проблема. Но уже юридическая.

«У нас почти треть полигона оказались на земле Государственного лесного фонда, где проводить работы по рекультивации по закону нельзя. Нам пришлось отдельно проектировать, отдельно включать в реестр, отдельно искать финансирование и принимать юридические решения о переводе этого участка из земель лесного фонда. Это заняло почти год. Это рекордные сроки для Российской Федерации. Потому что обычно — минимум в два раза больше», — объяснил Дмитрий Куракин, министр экологии и природопользования Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

После решения всех юридических вопросов работы по рекультивации шли по графику. Сейчас полигон оборудован очистными и системой отвода газов.

Внутри полигона проложена целая паутина труб, задача которой собрать весь свалочный газ, который выделяется при гниении. Далее он поступает через компрессор на установки обезвреживания, где и сгорает. Для того чтобы газы не выходили через почву, под газоном полигон накрыт, своего рода одеялом, или же герметичной мембраной.

«На сегодняшний день полигон полностью закрыт герметичной мембраной. Ни одна капля дождевой воды внутрь полигона не поступает», — уточнил Вадим Слободянюк, главный инженер.

Источник фото: телеканал «360»

Несмотря на такую защиту, внутри все-таки есть жидкость. Она появляется при гниении отходов, и, если ее правильно не выводить, она может легко осесть в почве. Чтобы этого не допустить, здесь оборудовали очистные. На других полигонах рекультивация также не отстает от намеченных графиков. Некоторые проблемы были в «Кучино», но их быстро решили.

«Были сложности с объемом поставки щебня, потому что полигон „Кучино“ — это такой объект, который, когда делали укладку грунта, вобрал в себя почти все грунты Московской агломерации. Сейчас тоже самое происходит со щебнем. Но, слава богу, мы все эти вопросы решили, с поставщиками разобрались», — отметил Дмитрий Куракин, министр экологии и природопользования Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

В Долгопрудном таких проблем не возникло, и рекультивация местного полигона завершена практически полностью. В целом же, перед подмосковными властями стоит задача закрыть все полигоны до конца года. И на сегодняшний день все идет по плану.

На первом этапе было рекультивации полигона ТКО «Куликовский» сформировали тело полигона, изменили углы откосов. Параллельно вели работы по устройству систем сбора и отведения фильтрата.

Финальный этап рекультивации — это формирование слоя плодородной почвы с укладкой газонов и высадкой зеленых насаждений.