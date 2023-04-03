Подмосковье 03 апреля 2023, 15:31 Рекультивацию полигона «Егорьевский» завершили на 90% в Подмосковье

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Восстановление земель продолжается на полигоне «Егорьевский» в Подмосковье. Работы проводят по нацпроекту «Экология». Завершить рекультивацию планируют в середине 2024 года.

Глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов рассказал, что за год и три месяца подрядчик провел большой объем работы.

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«Совсем недавно сообщили о том, что формирование тела полигона ТКО «Егорьевский», а также устройство армогрунтовой стены находятся на завершающей стадии, выполнение работ оценивается в 90%. Кроме этого, завершено устройство противофильтрационной завесы», - сказал он.

Сейчас подрядчику предстоит выполнить основной этап работы. Как отметили в министерстве, работы ведут по плану – специалисты трудятся ежедневно без выходных.

Полигон «Егорьевский» заработал в 1964 году и был закрыт в 2021-м. За это время он скопил свыше 3,5 миллиона тонн отходов.

За время действия нацпроекта в регионе рекультивировали 17 полигонов.

«Неспроста полигоны ТКО мы называем объектами накопленного вреда. Действительно, вред, оказываемый ими окружающей среде, может быть колоссальным. Наша главная задача - его снизить», - подчеркнул министр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с президентом Владимиром Путиным. Он рассказал ему о завершении рекультивации полигонов в Серпухове и Волоколамске в 2023–2024 годах.

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