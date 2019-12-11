Рекультивацию полигона «Аннино» в Рузском округе завершат до конца 2020 года

Завершается второй этап рекультивации полигона «Аннино». Сейчас рабочие закрывают тело полигона защитным экраном, устанавливают дренаж для сбора фильтрата, проводят дегазацию (отведение свалочного газа) и выравнивают слой грунта. На первом этапе подрядчик выполнил работу по формированию тела полигона и установил инженерные сооружения на участках выработки. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рузского городского округа.

Советник губернатора Московской области Александр Коган в ходе выездного совещания проверил соответствие ведущихся на полигоне работ санитарно-техническим нормам и техническому заданию. Советник губернатора предложил внедрить технические новинки за счет сэкономленных средств для полной очистки территории. Представитель «МСУ-1», выполняющий рекультивацию свалки, пообещал подготовить «дорожную карту» оставшихся работ.

«Я был на полигоне „Аннино“ год назад и теперь увидел, какой объем работ проделан за этот период. Рекультивация ведется без отставания от графика. Неприятного запаха на полигоне нет, он не горит и не дымит. Немаловажно и то, что нет утечки фильтрата. Буду и впредь держать работы по рекультивации на контроле», — сказал Александр Коган.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

После рекультивации территория полигона будет использоваться как место рекреации: вместо него появится зеленый холм, а по периметру будут высажены деревья.

Последние дни полигона «Егорьевский» - На месте полигона в Егорьевске появится зеленая зона отдыха Подробнее

Руководитель проекта, представитель АО «МСУ-1» Андрей Дымов напомнил, что площадь полигона составляет пять гектаров. Он заявил, что рекультивация проводится согласно «дорожной карте», с соблюдением сроков.

«На полигоне осуществляется регулярный мониторинг за ходом работ, которые находятся на контроле у главы округа и правительства Московской области. Сейчас на объекте задействовано 25 единиц техники, трудятся 55 рабочих. Планируем завершить рекультивацию досрочно», — сказал Андрей Дымов.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

Глава Рузского городского округа Николай Пархоменко, в свою очередь, отметил, что пристально следит за рекультивацией полигона «Аннино».

«Сегодня убедился, что работы на объекте, который вызывал столько негативных эмоций у местных жителей, идут полным ходом. Позитивный опыт в решении проблем с рекультивацией полигона „Аннино“ пригодится в дальнейшем, потому что в округе есть и другие объекты, которые нуждаются в грамотной рекультивации», — пояснил Николай Пархоменко.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

Полигон твердых коммунальных отходов «Аннино» функционировал в Рузском городском округе больше 35 лет. До ближайшего населенного пункта — деревни Аннино — от него чуть более километра.

О состоянии воздуха на полигоне «Тимохово» расскажут информационные дисплеи Подробнее

Еще три года назад местные жители неоднократно жаловались и в местные, и в областные органы власти на нежелательное соседство с полигоном, от которого деревню периодически накрывало неприятным запахом. А еще на свалке ТКО периодически загорался мусор, что тоже неблагоприятно сказывалось на экологии.

В связи с тем, что полигон ТКО исчерпал свой ресурс, а также во исполнение поручения президента РФ руководство муниципального образования в декабре 2016 года издало постановление о его закрытии.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

Для того, чтобы войти в федеральную программу «Чистая страна», местные власти провели открытый конкурс на заключение муниципального контракта по оказанию услуг на разработку проектно-сметной документации для рекультивации полигона. Его победителем в сентябре 2017 года стала организация «Стройинжсервис-2».

Первый этап рекультивации полигона в Шатуре завершат до конца года Подробнее

В июле 2019 года администрация Рузского городского округа заключила с организацией «Монолитное Строительное Управление — 1» муниципальный контракт на рекультивацию полигона «Аннино». Он реализуется в рамках областной госпрограммы «Экология и окружающая среда Подмосковья на 2017–2026 годы». Согласно контракту, работы должны завершиться до декабря 2020 года.

К концу 2019-го количество закрытых полигонов ТБО в Подмосковье составит 27 из 39. Оставшиеся 12 полигонов будут закрыты до 2030 года. Два из них в 2020-м модернизируют в современные комплексы по переработке отходов. В Министерстве ЖКХ Московской области уточнили, что после закрытия полигонов будет разработана проектная документация и далее все полигоны будут рекультивированы.