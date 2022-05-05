Рекультивацию незаконной свалки начали в поселке Поварово

Площадь свалки — 21 гектар. Восстановление этих земель поможет исключить негативное воздействие на природу и людей, позволит превратить бывшую мусорную свалку в часть природного ландшафта.

Рекультивацию незаконной свалки, расположенной недалеко от деревни Поварово и КПО «Нева» начали в Солнечногорском городском округе. Этот проект реализуется в рамках Федеральной целевой программы «Чистая Страна».

Процесс рекультивации займет около пяти лет. Активная фаза будет длиться чуть больше года. Примерный объем накопленного вреда свалки составляет более 1,33 миллионов тонн отходов. Данная свалка нанесла ущерб природе, загрязняла воздух. Отсюда вредные вещества попадали в реку Радомлю.

Региональные экологи сообщают о том, что на объекте сегодня работает 21 единица техники и 26 человек, а рекультивация проходит по графику.

По проекту рекультивации будет сформировано тело полигона, здесь устроят армогрунтовую подпорную стену, системы сбора фильтрата с очистными сооружениями, ливневки, а также создадут условия для пассивной дегазации.

Затем подготовят плодородный слой почвы, проведут посев многолетних трав. Отмечается, что на начальном этапе процесс может сопровождается выделением неприятного запаха в атмосферу.

Группа «ЭкоЛайн», занимающаяся проектом рекультивации свалки, оснастила свой комплекс по переработке отходов системами контроля состояния воздуха и воды в окрестностях. Компания также участвует в инициативах по улучшению состояния реки Радомля.